Dove si può vedere Twilight? Guida allo streaming della saga

Composta da 5 capitoli usciti nelle sale tra il 2008 e il 2012, la saga cinematografica di Twilight è riuscita a trasporre con successo l'omonima serie letteraria di Stephenie Meyer, arrivando ad incassare oltre 3,3 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Ma dov'è possibile vedere i cinque film della saga se non si dispone delle edizioni home video o non si vuole attendere la messa in onda in TV? Per quanto riguarda i servizi streaming in abbonamento, la serie completa - Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn Parte 1 e Breaking Dawn Parte 2 - è attualmente disponibile nel catalogo di Netflix, mentre store digitali come Google Play, Rakuten TV e Apple TV offrono la possibilità di noleggiare i singoli capitoli ad un prezzo che varia tra i €2,99 e i €3,99 o acquistarli tra i €5,99 e i €7,99.

Nel frattempo vi ricordiamo che lo scorso settembre è arrivato nelle librerie Midnight Sun, nuovo libro spin-off che racconta l'iconica storia d'amore tra Edward e Bella dal punto di vista del vampiro interpretato nei film da Robert Pattinson. In attesa di scoprire se si rivelerà un'occasione per un nuovo adattamento sul grande schermo, cosa che a meno di sorprese significherebbe un recasting dei protagonisti, vi rimandiamo ai significati dei titoli di Twilight.