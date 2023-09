Dove vedere in tv e in streaming tutti i film di Batman, da Tim Burton a Robert Pattinson

Dove vedere in tv e in streaming tutti i film di Batman? Ecco per voi una rapida guida per riprodurre con un semplice click tutti i capitoli della decennale saga cinematografica dedicata al mitico supereroe DC Comics.

Come già anticipato dalle celebrazioni per il Batman Day 2023, su Sky torna un canale interamente dedicato al supereroe più iconico, misterioso e amato della storia dei fumetti e del cinema: da lunedì 25 a sabato 30 settembre si accende Sky Cinema Batman, un canale che porterà gli spettatori tra le cupe atmosfere di Gotham City con una collezione dedicata al supereroe DC ideato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger e composta da otto titoli: i due film diretti da Tim Burton, le due pellicole firmate da Joel Schumacher, i tre capitoli della trilogia di Christopher Nolan e il più recente The Batman diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

Qui sotto l'elenco completo dei film di Batman che faranno parte della collezione Sky Cinema Batman:

Batman di Tim Burton

Batman Returns di Tim Burton

Batman Forever di Joel Schumacher

Batman & Robin di Joel Schumacher

Batman Begins di Christopher Nolan

Il cavalier oscuro di Christopher Nolan

Il cavaliere oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan

The Batman di Matt Reeves

Tutti i film saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW. Per altre letture guardate le foto con cui i registi di Batman hanno festeggiato il Batman Day 2023.