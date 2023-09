Dove si può vedere in streaming Spider-Man: Across the Spider-Verse? Se vi siete persi il passaggio nelle sale cinematografiche del nuovo film dedicato a Miles Morales e volete recuperarlo da casa, questo è l'articolo che fa per voi.

Se siete abbonati a Netflix, Disney+, Prime Video o a qualsiasi altra piattaforma di streaming on demand, purtroppo abbiamo una brutta notizia per voi: al momento della stesura di questo articolo, infatti, Spider-Man: Across the Spider-Verse non è disponibile in streaming, e il peggio è che il film Sony Pictures - secondo capitolo della saga d'animazione prodotta da Phil Lord e Chris Miller e già vincitrice di un Oscar - rimarrà fuori catalogo per diverso tempo ancora. Questo perché Sony non ha un suo servizio di streaming on demand, e per l'uscita in streaming di Spider-Man: Across the Spider-Verse non c'è ancora una data ufficiale.

Chi vuole provare ad indovinare una data d'uscita dovrà tenere presente che, oltre all'accordo multimiliardario stipulato tra Sony e Disney nel 2021 e che renderà tutti i film Sony che saranno rilasciati dal 2022 al 2026 idonei per lo streaming sui servizi Disney – ovvero Disney+ e Hulu – dopo una finestra di 18 mesi, Sony ha anche un accordo streaming con Netflix, che prevede il debutto dei propri film sulla popolare piattaforma di streaming dopo almeno 120 giorni dall'uscita nelle sale. Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito sul grande schermo il 2 giugno negli USA, quindi la finestra di 120 giorni scadrà il 30 settembre 2023. Tuttavia non bisogna fare l'errore di considerare automaticamente questa data come la data d'uscita del film su Netflix, visto che Sony potrebbe voler ritardare il debutto in streaming per favorire le vendite dell'home-video sia digitale che fisico: a tal proposito, vi ricordiamo che Spider-Man: Across the Spider-Verse è già disponibile in bluray e anche per l'acquisto e il noleggio on demand.

Chi invece vuole aspettare l'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse su Disney+, farà bene a non trattenere il respiro: come detto l'accordo tra Sony e Disney parla di 18 mesi, che in questo caso sono scattati il 2 giugno 2023 scorso e di conseguenza scadranno il 2 dicembre 2024.