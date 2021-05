Dove si può vedere Raya e l'ultimo drago? Tutto sul bluray e il ritorno su Disney Plus!

Raya e l'ultimo drago, nuovo film d'animazione dei Walt Disney Animation Studios e 59esimo classico della Disney, è stato disponibile con accesso Vip sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus, ma chi se lo è perso dove può recuperarlo?

Ebbene, possiamo comunicarvi che Raya e l'ultimo drago si prepara ad arrivare finalmente in Blu-Ray e DVD, oltre a tornare gratuitamente nel catalogo Disney+ per tutti gli abbonati: l'uscita di blu-ray, dvd e blu-ray steelbook è fissata per il 18 maggio, mentre per quanto riguarda il ritorno su Disney+ il film sarà disponibile dal 4 giugno.

Inoltre, l'edizione DVD includerà anche il corto animato "Per Sempre Noi", mentre nella versione Blu-Ray oltre al cortometraggio si aggiungono anche tanti contenuti extra inediti, come le scene eliminate, gli esclusivi approfondimenti con i realizzatori del film e anche "In cucina con Raya", un corso di cucina nel quale Kelly Marie Tran, voce di Raya nella versione originale del film, preparerà una cena a base di cibo tipico del Sudest asiatico, commentando, insieme al team creativo del film, le esperienze vissute durante la creazione del mondo di Kumandra.

Diretto da Don Hall e Carlos López Estrada e co-diretto da Paul Briggs e John Ripa, Raya e l’Ultimo Drago viaggia nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme in armonia: ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l’ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso.