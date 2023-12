Dove si può vedere online Killers of the Flower Moon?

Dopo aver incassato più di 154,3 milioni di dollari al box-office globale, Killers of the Flower Moon sbarca in streaming per l'acquisto o il noleggio. Dagli Stati Uniti all'Italia, il film di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone è da oggi disponibile anche alla visione casalinga.

Negli USA, Killers of the Flower Moon in 4K Ultra HD è disponibile per l'acquisto digitale al costo di 25 dollari e per il noleggio a 20 dollari su Prime Video e altre piattaforme on demand, fra queste ovviamente Apple TV+



Per i non abbonati a Apple TV+ il servizio streaming offre sul mercato americano una prova gratuita di sette giorni con un abbonamento da 9,9 dollari al mese. Apple ha prodotto il film e si avvarrà anche della finestra di distribuzione in Digital HD Premium; da oggi è quindi possibile acquistare il film in più di cento Paesi nel mondo.

E in Italia? Purtroppo, al momento, l'Italia non rientra tra i Paesi nei quali è disponibile l'acquisto di Killers of the Flower Moon. Leonardo DiCaprio ha dichiarato che Lily Gladstone è il cuore di Killers of the Flower Moon.



Il film uscirà in home video in Italia il 25 gennaio ma per il momento non ci sono notizie rispetto ad un'uscita in streaming del film.

Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni e nel frattempo potete leggere la nostra recensione di Killers of the Flower Moon.