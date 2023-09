Dove vedere John Wick 4 in streaming in Italia? Ecco la piattaforma di Keanu Reeves

Dove vedere John Wick 4 in streaming in Italia? Se avete voglia di rivedere il film con Keanu Reeves dopo il fortunato passaggio nelle sale cinematografiche o se semplicemente volete recuperarlo dalla comodità del vostro divano, abbiamo la soluzione che fa per voi.

Dovete sapere, infatti, che John Wick 4 è disponibile nel catalogo dei film di Prime Video, piattaforma di streaming on demand di Amazon che offre il quarto capitolo della saga action con protagonista Keanu Reeves all'interno della propria offerta e senza ulteriori costi aggiuntivi al di là del canonico abbonamento Prime. Se siete iscritti al servizio Prime di Amazon, quindi, vi basterà aprire l'app di Prime Video e cercare John Wick 4, premere play e godervi le quasi tre ore di botte da orbi orchestrate dal regista Chad Stahelski.

Ricordiamo che, qualche mese fa, Lionsgate ha annunciato John Wick 5 in via ufficiale, e anche se al momento non è dato sapere quanto bisognerà aspettare per vedere il film (se mai sarà realizzato davvero) lo studio ha dichiarato che il film è attualmente in fase di sviluppo insieme ad altri due spin-off segreti del mondo di John Wick: questi progetti amplieranno la saga oltre la serie tv prequel The Continental in uscita dal 22 settembre sempre su Prime Video e il primo film spin-off Ballerina, con protagonista Ana de Armas e il ritorno di Keanu Reeves nei panni di John Wick (il film sarà ambientato tra gli eventi di John Wick 3 e John Wick 4), attualmente previsto per il 2024.

Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sul futuro della saga.