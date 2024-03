Dove vedere in Italia gli Oscar 2024: date, orari, canali, tutto ciò che c'è da sapere

Ci siamo quasi: gli Oscar 2024 stanno arrivando, ormai è quasi tutto pronto, ma se ancora non sapete dove, come e quando vederli in diretta in Italia, allora questo è l'articolo che fa per voi.

Con la chiusura delle votazioni per gli Oscar 2024 i giochi sono ormai fatti e i vincitori già decisi, ma i premi saranno consegnati solo la prossima settimana, nello specifico domenica 10 marzo, e ancor più nel dettaglio nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 se seguirete lo show dall'Italia: a questo proposito, dovete sapere che, per la prima volta dopo circa vent'anni, non sarà più Sky a trasmettere la diretta della Notte degli Oscar, dato che il gruppo ha deciso di non rinnovare gli accordi per ottenere i diritti per la serata. Ciò significa che questa volta Sky Italia non seguirà la diretta degli Oscar, e di conseguenza salterà anche il consueto appuntamento su Sky Cinema, Tv8 e in streaming su Now.

Per la 96esima edizione degli Academy Awards, invece, sarà la Rai a trasmettere la diretta: lo show sarà in chiaro l'evento, con uno speciale condotto dal giornalista de La Vita in diretta Alberto Matano, e una diffusione in contemporanea anche in streaming su RaiPlay. Al momento della stesura di questo articolo, però, non c'è ancora la conferma ufficiale da parte della tv di Stato, quindi vi invitiamo a rimanere in attesa per ulteriori dettagli.

Per altri contenuti scoprite qual è il film favorito per la vittoria degli Oscar 2024.