Loro, dove vedere il film di Paolo Sorrentino su Berlusconi?

Loro è stato probabilmente il film di Paolo Sorrentino capace di spaccare in due il pubblico più di quanto fatto da ogni altra opera del regista: merito ovviamente dell'argomento trattato e del suo protagonista, quel Silvio Berlusconi mai capace di passare inosservato agli occhi dell'opinione pubblica, anche quando ha il volto di Toni Servillo.

Nel giorno della scomparsa del presidente di Forza Italia, dunque, non possono non tornare alla mente le immagini girate dal regista di This Must Be The Place e La Grande Bellezza nel tentativo di raccontare il periodo forse più discusso della vita dell'ex-premier, quello dei grandi processi incentrati sulla sua condotta privata.

Andiamo al dunque, quindi: dov'è possibile recuperare Loro? Il film con Riccardo Scamarcio e Kasia Smutniak rappresenta in realtà ad oggi un unicum nella filmografia di Paolo Sorrentino: Loro non è presente in nessun catalogo digitale, né incluso in un abbonamento né per il noleggio, e non è neanche stato distribuito in un'edizione home-video per il mercato italiano.

L'unica possibilità, dunque, è quello di rivolgersi a store come Amazon per recuperare un'edizione home-video straniera, ad esempio quella inglese: una lacuna che, chissà, magari verrà colmata tra qualche tempo. Per saperne di più, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di Loro.