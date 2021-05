Dove si può vedere Black Widow? Facciamo il punto sul film con Scarlett Johansson

Sembrava non dover arrivare mai, questo Black Widow: nonostante gli infiniti rinvii, il film che ci permetterà di salutare un'ultima volta il personaggio di Scarlett Johansson è però ormai prossimo all'uscita. Ma dove sarà possibile vedere il primo (e ultimo, presumibilmente) stand-alone su Natasha Romanoff?

Le notizie, in tal senso, sono abbastanza positive: negli ultimi giorni è infatti stato rivelato che Black Widow esordirà in sala con alcuni giorni di anticipo rispetto all'uscita inizialmente prevista in esclusiva su Disney+.

Il prossimo 7 luglio potremo dunque goderci Black Widow comodamente seduti al cinema e davanti a quel grande schermo di cui tanto abbiamo sentito la mancanza nel corso di questi ultimi mesi; per chiunque preferisse (o fosse costretto dalle varie zone arancioni e rosse) a restare a casa, invece, dal 9 luglio sarà possibile acquistare Black Widow in accesso premium su Disney+, proprio come già accaduto per film come Mulan o Raya e l'Ultimo Drago.

I film in accesso premium, ricordiamo, non sono inclusi nel normale abbonamento Disney+: per vedere Black Widow sarà dunque necessario pagare una cifra aggiuntiva per il noleggio del film. E voi, cosa sceglierete? Sala o casa? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, perché il trailer di Black Widow ha diviso i fan Marvel.