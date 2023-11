Si può vedere Ballata dell'Usignolo e del Serpente senza aver visto Hunger Games?

Manca ormai sempre meno all'arrivo nei cinema del prequel di Hunger Games: un giovanissimo Coriolanus Snow è mentore del tributo del Distretto 12 durante la decima edizione dei giochi mortali di Panem. Ma lo sfarzo degli Hunger Games che conosce Katniss Everdeen non esiste ancora in la Ballata dell'usignolo e del serpente.

E non esistono molte altre cose negli anni in cui Coriolanus Snow è diciottenne. Dunque è necessario guardare i film di Hunger Games per comprendere gli eventi di La ballata dell'usignolo e del serpente? La risposta è semplice: no, la visione del prequel di Hunger Games è indipendente alle vicende della serie cinematografica con Jennifer Lawrence. La pellicola, tratta dall'omonimo romanzo di Suzanne Collins, è ambientata circa 64 anni prima della ribellione di Katniss Everdeen alla crudeltà dei giochi e proprio per questo motivo tutte le dinamiche del prequel saranno chiare.

Però (perché c'è sempre un però) aver visto i film di Hunger Games potrebbe essere un modo per avere un quadro più chiaro della situazione per diversi motivi. Il primo è notare l'evoluzione dei giochi: la decima edizione, a differenza della 74esima, non è molto seguita e meno spettacolare. Inoltre, il ruolo del Distretto 12 a Panem è fondamentale come lo è il suo tributo. Vicino al giovane Snow c'è il tributo del Distretto 12 interpretato da Rachel Zegler: seppur differenti, c'è un legame tra Lucy Gray e Katniss Everdeen e la visione della serie di Hunger Games non può che far comprendere a fondo l'importanza del Distretto 12.

Un altro motivo per guardare i film di Hunger Games prima de La ballata dell'usignolo e del serpente è conoscere l'uomo spietato che è il Presidente Snow e scavare nel suo passato prima di guardare le crudeltà di cui sarà capace potrebbe (forse) edulcorare il quadro generale del personaggio.

Le prime reazioni a La ballata dell'usignolo e del serpente promettono un film all'altezza dell'aspettative: la prova finale sarà in sala proprio il 15 novembre.