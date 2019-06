E se il 'vecchio' Captain America fosse stato avvistato in Civil War?

Le timeline di Avengers: Endgame hanno confuso molti spettatori, e le ripercussioni nel Marvel Cinematic Universe non sono state ancora rivelate ma sicuramente esistono. Nessuna delle nuove linee temporali, tuttavia, è stata più discussa di quella che coinvolge Steve Rogers.

Come sappiamo, Captain America decide di rimanere nel passato e vivere la vita con Peggy Carter, creandosi così il suo personale lieto fine. Una parte del team produttivo sostiene che questa sia una nuova timeline, mentre per un’altra parte è qualcosa che era già successo. Una nuova immagine potrebbe indicare che hanno ragione questi ultimi.

È noto che Peggy Carter sposò qualcuno negli anni successivi all’ibernazione di Steve Rogers per 70 anni. Gli sceneggiatori di Endgame Christopher Markus e Stephen McFeely – a differenza dei registi Anthony e Joe Russo, che assicurano che Captain America tornerà - sostengono che quest’uomo sia lo stesso Rogers, ma dopo aver sconfitto Thanos ed essere tornato indietro nel tempo. “La nostra intenzione è sempre stata che fosse lui il padre dei due bambini, ma ci sono sempre scappatoie per viaggiare nel tempo” ha detto McFeely lo scorso maggio. Ciò significherebbe che per molto tempo ci siano state due versioni di Captain America.

Una immagine precedentemente sfuggita potrebbe confermare questa teoria. In Captain America: CIvil War, nella scena del funerale di Peggy Carter, sappiamo che Steve Rogers trasporta la sua bara. Ma di spalle, la nuca di un altro signore più anziano potrebbe proprio essere… l’altro Steve. In quel caso, sarebbero stati entrambi nello stesso posto e nello stesso momento.

Ovviamente si tratta solo di una teoria, che nessuno può confermare: quei capelli bianchi potrebbero appartenere a chiunque. E voi cosa ne pensate? Si tratta davvero di Captain America?

