Vecchi amici e nuovi avversari nelle foto inedite di Black Widow

Pochi minuti fa sono arrivate online delle nuove foto di Black Widow, in esclusiva con il magazine Empire: come al solito, potete visionarle comodamente all'interno del nostro articolo.

La prima foto mostra Scarlett Johansson, David Harbour e Florence Pugh, interpreti rispettivamente di Vedova Nera, Red Guardian e Yelena Belova; la seconda immagine invece mostra la super-spia degli Avengers alle prese con un plotone di vedove nere nella Stanza Rossa, che presumibilmente saranno sguinzagliate contro di lei nel corso della pellicola.

"Non ho ancora messo le cose in prospettiva", ha dichiarato la Johansson, che con questo film - un prequel ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War - è giunta probabilmente alla conclusione del suo tempo nei panni del personaggio. "Penso che ci vorrà del tempo prima che mi passi. È stata una costante nella mia vita per oltre un decennio. Ogni 18 mesi, tornare in questa famiglia e continuare il viaggio con tutti gli altri ... Ho davvero avuto un senso di realizzazione dopo la fine delle riprese di questo film."

Naturalmente vi terremo aggiornati circa la situazione dell'uscita del film, sempre più vicina al rinvio ufficiale. Per ora, la data fissata rimane sempre quella del 29 aprile per l'Italia e l'1 maggio per gli USA.

