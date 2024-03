Ma ve la ricordate la post-credit di X-Men 3 in cui Xavier resuscita?

Forse non tutti si ricordano della post-credit di X-Men 3 (cioè X-Men - Conflitto finale). Era il 2006, il Marvel Cinematic Universe doveva ancora nascere, eppure anche quel film aveva la sua scena dopo i titoli di coda. E nemmeno una scena da poco.

Durante gli eventi di X-Men - Conflitto finale la Fenice si risveglia dentro Jean Grey, portando la Mutante a un confronto con il Professor X e Magneto. La Fenice uccide però Charles Xavier, disintegrandolo in mille pezzi.

Sembrava quindi che X-Men 3 segnasse davvero la fine per il Professor X, anche perché doveva essere il film di chiusura della trilogia e della saga in generale. Ma c'era una scena proprio alla fine dei titoli di coda che mostrava come Charles Xavier fosse ancora vivo.

Vediamo infatti Moira McTaggart mentre controlla uno dei suoi pazienti in coma, che però la accoglie con la voce proprio di Xavier, cosa che la spaventa non poco. Era stato lui durante il film a suggerire come un Mutante morente potesse trasferire la sua mente dentro il corpo di una persona che non aveva più funzioni cerebrali.

Il Professor X quindi è vivo alla fine di X-Men 3, se non fosse che poi è arrivato Giorni di un futuro passato, che ha cancellato completamente gli eventi del film diretto da Brett Ratner per ristabilire una nuova timeline. Curioso dato che il terzo capitolo della prima trilogia è tra i meno riusciti della saga principale.

E voi ricordavate la scena? Sapevate della sceneggiatura fake di X-Men 3 per ingannare Halle Berry? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo al first look su X-Men '97.

