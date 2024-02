Ma ve la ricordate l'ospitata di John Cena al Festival di Sanremo?

La popolarità del wrestling in Italia era al suo apice, e il Festival di Sanremo non poteva certo restare indifferente. Era il 2006 e tra gli ospiti big dell'edizione c'era nientepopodimeno che l'allora campione WWE John Cena, idolo delle folle.

Vi ricordate quel momento o eravate presenti quando succedeva in diretta? John Cena nel 2006 era al massimo della sua popolarità come wrestler: campione WWE, aveva cambiato la cintura con la spinning belt diventata poi iconica, era uscito l'album You Can't See Me con la sua canzone d'ingresso The Time Is Now.

Ed è proprio così che John Cena si è presentato al Festival di Sanremo del 2006, con tanto di cintura e canzone a introdurlo come se stesse per salire sul ring. Ad attenderlo sul palco però c'era un siparietto lievemente grottesco in cui il presentatore e direttore artistico di quell'anno, Giorgio Panariello, indossata una maschera con il volto di Pippo Baudo, lo voleva affrontare con il nome di FestivalMan.

Ovviamente non c'è stato alcuno scontro e Panariello si è tolto la maschera, per passare poi a un'intervista un po' a tutto tondo sul wrestling, sul suo successo globale e sul ruolo dell'atleta all'interno dell'industria, assieme al fatto che era ormai un'icona affermata. Fa strano pensarlo allora visto che John Cena è ormai pronto a ritirarsi dalla WWE. Insomma un momento un po' ridicolo all'inizio che poi si è tramutato in una classica intervista a due, infarcita dalle classiche battute di Panariello.

Ma voi ve lo ricordavate oppure no? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a 5 film da vedere con John Cena.