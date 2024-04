Ma ve lo ricordate il menù del Blu-ray di Superbad con Michael Cera che balla?

Una volta ci si metteva d'impegno anche per il menù del dvd o del Blu-ray di un film, e pochi hanno lavorato così tanto come Michael Cera per Superbad, perché in quel menù per la scelta dei titoli c'era un lavoro dietro importante. Soprattutto di ballo.

Infatti nel menù del Blu-ray di Superbad, mentre si sceglie cosa guardare o quali impostazioni cambiare, c'è una silhouette blu che balla. Ecco, quello è davvero Michael Cera, che ha ballato un'ora intera per realizzare quel menù.

L'idea era stata di Evan Goldberg, sceneggiatore del film assieme a Seth Rogen: avere un menù iniziale della scelta dei titoli che potesse durare un'ora intera senza ripartire, come invece spesso accade nei dvd. Di solito infatti c'è un piccolo video messo in loop che dopo poco ricomincia, ma non per Superbad.

Evan Goldberg ha quindi detto a Michael Cera di ballare per un'ora così che qualcuno avrebbe guardato il menù del dvd aspettando che ripartisse in loop ma senza che questa cosa accada (se non dopo un'ora).

Così Michael Cera e la troupe sono andati a girare apposta la scena di ballo con un green screen dietro l'attore, che ha ballato in maniera sconclusionata per un'ora, solo per fare uno scherzo allo spettatore del Blu-ray.

E voi la sapevate questa? Avete il Blu-ray di Superbad? Se vi dicessimo che Jonah Hill odiava McLovin in Superbad?

