Avatar: La via dell'acqua vola al box office estero (e la metà in Cina)!

Il nuovo kolossal diretto da James Cameron, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Avatar: la via dell'acqua, è finalmente arrivato nelle sale italiane già da qualche giorno.

Trattandosi del sequel del film campione d'incassi che tutti conosciamo, quando parliamo di Avatar il discorso botteghino non può non essere affrontato. Il film è arrivato anche nel mercato cinese e nella sua prima giornata completa di programmazione ha incassato circa 18,5 milioni di dollari. Insieme ai 5 milioni di dollari dalle anteprime di mercoledì/giovedì, il totale è così salito a 23,5 milioni di dollari. Per completezza, vi ricordiamo che in Cina il mercato sta affrontando diversi problemi legati al Covid.

A livello globale, inclusi i 17 milioni di dollari dalle anteprime nazionali di ieri, il totale ora ammonta a 67,4 milioni di dollari (la cifra non tiene conto delle anteprime cinesi).

Avatar: La via dell'acqua è uscito mercoledì in 15 Paesi, tra cui Francia, Germania, Italia e Corea, registrando complessivamente 15,8 milioni di dollari fino a ieri. Si stima che i risultati complessivi del primo giorno siano il 124% sopra a quelli del primo Avatar, il 70% in più rispetto a Top Gun: Maverick, il 13% in più rispetto a Jurassic World: Dominion, mentre il 23% in meno rispetto a Spider-Man: No Way Home.

