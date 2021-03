Vanquish, Morgan Freeman e Ruby Rose nel trailer del nuovo action-thriller

Primo trailer per Vanquish, la nuova pellicola action-thriller che vede protagonisti l'ex-Batwoman Ruby Rose e l'iconico Morgan Freeman. Guardiamolo insieme.

Questa volta non vestiranno i panni di Dio e di una supereroina DC, ma la combo Morgan Freeman/Ruby Rose promette comunque tanta azione e intrattenimento.

I due attori saranno infatti i protagonisti di Vanquish, il film diretto da George Gallo, lo sceneggiatore di Bad Boys e Midnight Run, anche autore della sceneggiatura assieme a Samuel Bartlett (Intersection, Welafare).

Come recita la sinossi ufficiale, in Vanquish "Una madre, Victoria (Ruby Rose), sta cercando di lasciarsi alle spalle il suo oscuro passato da corriere della droga, ma un poliziotto in pensione, Damon (Morgan Freeman) la costringe a fare la sua volontà tenendo in ostaggio la figlia. Ora Victoria dovrà utilizzare tutti i suoi fucili, il suo coraggio e la sua moto per far fuori una serie di gangster estremamente violenti, o potrebbe non rivedere più sua figlia".

"Quando ti si presenta davanti un composto da George Gallo e Morgan e Morgan Freeman, la tua risposta da attore non può che essere si!" ha dichiarato Ruby Rose ai microfoni di EW!, dicendosi entusiasta del nuovo progetto, e augurandosi che il pubblico possa esserlo a

All'estero, il lungometraggio sarà distribuito esclusivamente in digitale e on-demand dal 23 aprile, e dal 27 aprile in DVD e Blu-Ray.