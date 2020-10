Vanguard, uno scatenato Jackie Chan nel nuovo trailer ufficiale

È stato pubblicato online un nuovo e avvincente trailer ufficiale per Vanguard, nuovo film diretto da Stanley Tong (Kung Fu Yoga, Terremoto nel Bronx) che vede tra i protagonisti principali anche il mitico Jackie Chan, che torna dunque a collaborare con un collega e amico di vecchia data per l'ennesimo film a base di arti marziali.

Valore aggiunto di Vanguard è la sua caratura globale, dato che le riprese si sono svolte tra Londra, Dubai e la Zambia: un bel modo di girare il mondo durante questa terribile Pandemia da Coronavirus che ci imprigiona nei confini nazionali. Comunque Chan non sarà solo nel progetto, perché ad accompagnarlo troveremo anche Yang Yang, Ai Lun e Zhu Zhengting.



In merito, Tong ha dichiarato: "Il mio ultimo film d'azione, Vanguard, uscirà nelle sale americane il 20 novembre. Abbiamo girato in 9 città e 5 paesi differenti, Londra, Dubai, Zambia, India e Cina. Abbiamo sperimentato davvero tanto durante la produzione. Ogni volta che lavoro con Jackie cerchiamo sempre di impressionare il nostro pubblico con le migliori immagini e idee. Soprattutto questa volta, abbiamo voluto spingerci un po' oltre sull'innovazione. Spero che il pubblico nord americano si diverta".



La storia di Vanguard segue un contabile che viene minacciato dall'organizzazione mercenaria più letale del mondo, tanto che la società di sicurezza privata Vanguard diventa la sua ultime speranza di sopravvivenza.



