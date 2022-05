Vangelis, morto a 79 anni il leggendario compositore di Blade Runner e Momenti di Gloria

Ci sono compositori e colonne sonore che hanno fatto parte della vita di tutti noi, appassionati di cinema e non: a questa categoria appartiene sicuramente Vangelis, autore di alcune tra le soundtrack più iconiche della storia della settima arte, la cui scomparsa è stata annunciata soltanto pochi minuti fa.

Nome d'arte di Vangelis Papathanassiou, il compositore aveva 79 anni; ad annunciarne la scomparsa è stato proprio il premier greco Kyriakos Mitsotakis con un breve e sentito messaggio diffuso via social: "Vangelis non è più tra noi. Il mondo ha perduto un artista internazionale" si legge nel tweet del primo ministro del governo greco.

Nato il 29 marzo del 1943, Vangelis ha firmato colonne sonore ritenute all'unanimità tra le più belle e conosciute della storia del cinema: il suo nome non può non riportarci immediatamente alla mente le soundtrack di film come Blade Runner e Momenti di Gloria, ma anche Missing: Scomparso, La Conquista del Paradiso, Alexander e Luna di Fiele.

L'ultimo lavoro di Vangelis per il grande schermo è stata proprio la collaborazione alla creazione di alcuni brani della colonna sonora di Blade Runner: 2049, ma del compositore greco ricordiamo anche l'inno dei Mondiali di Giappone-Corea 2002 e il brano Hymne, noto in Italia per essere da anni utilizzato nelle pubblicità della Barilla.