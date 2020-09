Vanessa Valladares, chi è la nuova fiamma di Zac Efron?

Il nome Vanessa deve avere un ascendente particolare su Zac Efron: l'attore ha fatto felici per tanti anni le riviste di gossip grazie alla sua storia con la co-star di High School Musical Vanessa Hudgens ed in questi giorni sembra esser tornato alla carica con una nuova fiamma dallo stesso nome.

L'attore di Baywatch è infatti stato visto ultimamente in compagnia di una certa Vanessa Valladares: la coppia è stata fotografata a Lennox Head nel South Wales, in Australia, nel corso di una romantica cena sulle sponde dell'oceano. Ma chi è la nuova compagna di Zac Efron?

25 anni, australiana di Byron Shire, Vanessa Valladares è una modella che ad oggi ha lavorato principalmente per alcuni brand sportivi come St Spell, Rove Byron Bay ed RVCA. La ragazza, però, arrotonda con un secondo lavoro: secondo quanto si legge in giro, Valladares farebbe infatti la cameriera al General Store Cafe, il bar dove sarebbe avvenuto il primo incontro con il buon Zac.

La storia tra i due sembra andare a gonfie vele: secondo alcune voci Efron avrebbe infatti prolungato il suo visto turistico allo scopo di restare in Australia ancora per alcuni mesi, tornando a Los Angeles solo per questioni inderogabili; allo stesso modo, pare che Valladares abbia lasciato lavoro e casa per trascorrere quanto più tempo possibile con l'attore. Sarà tutto oro quel che luccica? Speriamo di sì! Qui, nel frattempo, trovate la nostra recensione dell'ultimo show con protagonista Zac Efron.