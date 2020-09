Vanessa Redgrave e Franco Nero: storia di un lungo amore

Questa sera su Paramount Channel va in onda Letters to Juliet, film del 2010 diretto da Gary Winick che vede anche la partecipazione di Vanessa Redgrave e Franco Nero, lo storico duo del cinema che da oltre 50 anni fa parlare di se.

Il loro primo incontro avvenne sul set di Camelot, film britannico del 1967 dove lei manco a dirlo interpretava la famosa regina Ginevra e lui il cavaliere della tavola rotonda Lancillotto. I due non si prendono da subito, la Redgrave tra l'altro era già sposata e sembrava essere un po' troppo austera per il giovane Franco Nero.

Un invito a cena da parte dell'attrice però ben presto cambia le cose; diventano una coppia inseparabile. Prendono parte insieme alla cerimonia degli Oscar e a varie produzioni tra cui Un tranquillo posto di campagna, di Elio Petri. Nel 1969 nasce il loro unico figlio, Carlo e poco tempo dopo la loro relazione che aveva fatto impazzire i paparazzi giunge al capolinea.

Le loro vite continuano separatamente, entrambi intraprendono nuove storie e continuano la propria carriera nel mondo del cinema ma, sembrano comunque essere uniti da un filo sottile. Franco Nero e Vanessa Redgrave si ricongiungono molti anni dopo, il loro amore non si è mai affievolito e nel 2006 in gran segreto decidono di sposarsi. Le nozze dopo quasi 40 anni dal loro primo incontro fanno sognare.

Intanto se siete curiosi, date un'occhiata alla nostra recensione di Letter to Juliet, sicuramente non il miglior film per la coppia.