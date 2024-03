Vanessa Kirby, svelato il nuovo film della star di Napoleon e Fantastici 4

Dopo l'annuncio della partecipazione di Vanessa Kirby a I Fantastici 4, arriva un nuovo aggiornamento sui progetti futuri dell'attrice.

Vanessa Kirby reciterà infatti nel film The Night Always Comes, adattamento del romanzo omonimo del 2021 di Willy Vlautin. Non ci sono ancora notizie sugli altri attori che comporranno il cast del film. Il racconto ha al centro Lynette, una giovane donna di Portland, che nell'arco di due giorni e due notti cerca in tutti i modi di riscattare la famiglia dai debiti e dalle difficoltà economiche. Il romanzo mette in luce le contraddizioni di un paese immenso come gli Stati Uniti, con le drammatiche ripercussioni della gentrificazione su molte famiglie lavoratrici.

The Night Always Comes rappresenta dunque un nuovo tassello nella splendente carriera dell'attrice, protagonista di generi molto eterogenei, dal blockbuster, al film d'autore, passando per il kolossal. Tra l'altro, Vanessa Kirby sarà anche tra i protagonisti del nuovo film diretto da Ron Howard.

La sceneggiatura è firmata da Sarah Conradt e Netflix ha già acquisito i diritti del progetto. A quanto si apprende, la produzione di The Night Always Comes avrà inizio a maggio (prima di quella dei Fantastici 4, dunque) e le riprese si svolgeranno proprio a Portland (Oregon). The Night Always Comes segna anche una nuova collaborazione tra Kirby e Benjamin Caron, che tornerà a dirigere l'attrice dopo The Crown. Gary Levinsohn e Ryan Bartecki di H2L Media Group producono il lungometraggio accanto a Benjamin e Jodie Caron, e a Vanessa Kirby e Lauren Dark per Aluna Entertainment.