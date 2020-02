Vanessa Kirby sgancia la bomba: tornerà in Mission Impossible 7

Nella più storica tradizione dei colpi di scena del franchise Mission Impossible, l'attrice e co-star di Fallout Vanessa Kirby ha annunciato che tornerà anche per il settimo capitolo e che si sta già preparando per le scene d'azione.

Durante la recente serata dei BAFTA l'attrice ha colto di sorpresa i l'attrice ha colto di sorpresa i microfoni di Glamour UK dichiarando di essere più pronta a riprendere in mano le armi da fuoco per Mission Impossible 7.

La notizia ha lasciato tutti bocca aperta, ma per i fan della saga è sicuramente un'ottima notizia: Kirby è un'attrice estremamente versatile in grado di passare da uno stile incalzante e spericolato, come quello di Fast & Furious: Hobbs & Shaw, a quello drammatico e distinto di The Crown.

In Fallout, sesta trasposizione delle avventure di Ethan Hunt, Kirby aveva interpretato il ruolo della White Widow che, similmente alla sua lontana parente Marvel, ha un fascino e una propensione per lo spionaggio fuori dal comune.

Parlando anche del suo più recente Pieces of a Woman l'attrice ha dichiarato:

"È stata un'esperienza intensa e, in un certo senso, claustrofobica, quindi iniziare gli allenamenti per Mission Impossible 7 servirà a rilasciare tutta la tensione accumulata. Durante le riprese [di Pieces of a Woman] mi sono sentita di m**da perché dovevamo girare in luoghi tetri per 10 ore al giorno. Al momento sono interamente proiettata verso Mission Impossible perché significa potermi allenare duramente ed avere una sana alimentazione, tutte cose che non ho fatto nell'ultimo periodo. In più il mio personaggio era in attesa di un bambino e dovevo costantemente indossare una pancia finta. Ero arrivata al punto di dormirci e quando mangiavo lo facevo per due... Ma non c'era nessun bambino in arrivo!"

Gli aggiornamenti sulla pellicola con Tom Cruise sono ancora pochi, ma sappiamo per certo che Nicholas Hoult si è unito al cast, così come Simon Pegg, e una parte della storia darà ambientata a Roma.