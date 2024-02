Vanessa Kirby sui rumor di una relazione con Tom Cruise: 'È stato imbarazzante'

Far parte di un cast stellare è sicuramente una grande occasione per la carriera di un attore, ma ogni pro si porta dietro i suoi contro: ne sa qualcosa Vanessa Kirby la quale ha avuto occasione di spiccare il volo sul grande schermo al fianco di un attore del calibro di Tom Cruise. Ma qual è l’altra faccia della medaglia?

L’amata principessa Margaret di The Crown si è ritrovata al centro di una bufera per la sua interpretazione nei panni di Alanna Mitsopolis. La sua apparizione in Mission Impossible: Fallout, infatti, è stata oggetto di attenzione, non dal punto di visto lavorativo, bensì da quello sentimentale: durante le riprese uno scatto rubato dai paparazzi che ritraeva la nostra Vanessa con Tom Cruise, uno degli attori più pagati di Hollywood, ha scatenato le voci su un possibile flirt tra i due attori. Questi rumors sono stati un grande shock per l’attrice che ha più volte tentato di smentire le accuse: “La cosa più sconcertante è stata per la reazione di alcune persone, ci hanno creduto e hanno mandato messaggi al mio ragazzo, chiedendo ‘Stai bene?’.

La cosa che sembrerebbe aver turbato di più Vanessa, infatti, è stata la totale noncuranza dei media del fatto che lei fosse già sentimentalmente legata a Callum Turner da tempo, il che ha riportato la nostra Kirby sull’argomento: “Stavamo girando sulla riva del fiume a Parigi e dovevamo baciarci. I paparazzi hanno iniziato a scattare delle foto. È stato imbarazzante”. Alla fine, dopo aver ripetutamente smentito le speculazioni, le voci si sono calmate mesi dopo l’uscita di Mission Impossible: Fallout.

Fortunatamente questi pettegolezzi non sono state un freno per la carriera della nostra Kirby e potremo rivedere Vanessa Kirby nel cast del nuovo film dei Fantastici Quattro.