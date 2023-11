Vanessa Kirby rompe il silenzio su Napoleon e Joaquin Phoenix:'Ero spaventata'

In una nuova intervista rilasciata al The Times, la star di The Crown Vanessa Kirby ha raccontato quanto fosse spaventata mentre era impegnata nelle riprese di Napoleon, l'ultimo film diretto da Ridley Scott con Joaquin Phoenix nel ruolo del celebre imperatore francese Napoleone Bonaparte.

"Ovviamente avevo paura e mi tremavano ancora le ginocchia ma ora so che imparerò da questo e la supererò anziché no" ha dichiarato Kirby.



L'attrice ha confessato che il metodo di lavoro di Scott ha aumentato il suo livello di stress:"Perché Ridley è famoso per utilizzare da otto a undici macchine da presa per scena quindi è stato in grado di girare il film in 61 giorni, il che è strabiliante per un film del genere".



Sulle scene girate con Phoenix ha spiegato:"Ti muovi molto velocemente e Joaquin ed io abbiamo avuto tutte le nostre parti intense nelle prime settimane, quindi devi assolutamente buttarti fino in fondo".

Il film ha ricevuto critiche contrastanti ma Ridley Scott ha risposto ai critici francesi, affermando che 'non piacciono nemmeno a loro stessi', sottolineando però che al pubblico di Parigi al quale ha mostrato il film è piaciuto.



Vanessa Kirby ha risposto in maniera diplomatica alle critiche:"Ognuno ha la propria prospettiva e rispetto totalmente quelle opinioni". Non perdetevi la nostra recensione di Napoleon, diretto da Ridley Scott con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby nel cast.