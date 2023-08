Vanessa Kirby, Napoleon: 'Joaquin Phoenix poteva schiaffeggiarmi e farmi ciò che voleva'

Dopo aver ammirato il bellissimo poster di Napoleon di Ridley Scott, torniamo a parlare dell'atteso kolossal di Apple TV+ interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix intercettando alcune interessanti dichiarazioni della co-protagonista Vanessa Kirby.

L'attrice di The Crown e Mission: Impossible - Dead Reckoning, che nel film di Ridley Scott ha interpretato Giuseppina di Beauharnais, prima moglie di Napoleone Bonaparte, nel corso di una recente intervista promozionale con Variety ha rivelato che durante le riprese di Napoleon Joaquin Phoenix poteva schiaffeggiarla e farle qualsiasi cosa gli venisse in mente sul set. Ma prima di accusare Ridley Scott e la star di Joker di sessismo, violenza e molestie, sappiate che è stata proprio la stessa Vanessa Kirby a chiederlo.

"Per questo film abbiamo usato le vere parole che Napoleone e Giuseppina pronunciarono durante il loro divorzio in chiesa", ha dichiarato Vanessa Kirby alla rivista, “e io e Joaquin volevamo sorprenderci a vicenda durante la recitazione. La cosa più bella di questo lavoro è quando hai un partner creativo col quale sai di essere al sicuro e con cui sei disposta ad andare fino in fondo, spingerti insieme a lui verso posti davvero oscuri." Joaquin Phoenix ha aggiunto: "Un giorno mi prese da parte e mi disse: 'Guarda, qualunque cosa tu voglia farmi puoi farmela, qualunque cosa sia: puoi schiaffeggiarmi, puoi afferrarmi, puoi baciarmi, puoi spingermi, qualunque cosa'. In pratica avevamo questo accordo sul fatto che ci saremmo sorpresi a vicenda e avremmo cercato di creare momenti che non erano previsti nella sceneggiatura, perché entrambi volevamo evitare il cliché del dramma in costume."

Napoleon arriverà in Italia dal 23 novembre. Per altri contenuti, guardate la nuova foto ufficiale di Napoleon.