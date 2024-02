Vanessa Kirby è imparentata con il creatore dei Fantastici 4?

L'annuncio del cast del film sui Fantastici 4 è arrivato come un fulmine a ciel sereno confermando, però, alcune indiscrezioni già circolate nel corso degli ultimi mesi, tra cui quella che vedeva Vanessa Kirby in pole position per ambire al ruolo di Susan Storm del Marvel Cinematic Universe. Ma che ci sia dell'altro dietro la sua scelta?

Il cognome della star di Pieces of a Woman, Napoleon e Mission: Impossible ha infatti immediatamente dato il via ad un po' di speculazioni: possibile che Vanessa Kirby sia, in effetti, imparentata con quel Jack Kirby che ormai più di 60 anni fa diede vita al quartetto più famoso dell'universo Marvel insieme all'immortale Stan Lee?

La risposta, in realtà, è molto semplice: no. Vanessa Kirby e Jack Kirby non sono in alcun modo imparentati, per cui quel cognome in comune andrà considerato nient'altro che una simpatica quanto banale coincidenza: alberi genealogici in comune o meno, d'altro canto, fa comunque un certo effetto sapere che a dar volto alla Donna Invisibile sarà un'attrice che può vantare lo stesso cognome del papà, tra gli altri, di Captain America, Black Panther, Hulk, Iron Man, Silver Surfer e tanti altri ancora! Cosa ne dite? Sarà un valore aggiunto? Parlando di cose più concrete, comunque, cerchiamo di capire in che universo sarà ambientato questo film sui Fantastici 4.