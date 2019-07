Vanessa Kirby commenta le voci su Catwoman in The Batman

Dopo l'annuncio di Robert Pattinson come nuovo Bruce Wayne/Batman, i fan della DC stanno ora cercando di capire quali saranno gli altri nomi pronti ad entrare nel cast di The Batman di Matt Reeves. Una delle voci più interessanti è quella che vedrebbe Vanessa Kirby nel ruolo di Catwoman. Ora la diretta interessata è intervenuta sull'argomento.

In una recente intervista con Entertainment Tonight, Vanessa Kirby ha rivelato di non sapere se sarà in grado di sostenere la parte, nel caso venisse scelta, ma che le piacerebbe molto interpretarla:"Non ne so nulla. Stai scherzando?! Mi piacerebbe essere Catwoman. Oh mio Dio, sarebbe un sogno".

Le domande sono virate poi sulla forma fisica necessaria per indossare il costume:"Dovrei fare un sacco di squat. Letteralmente un sacco di squat!".



"Non avrei mai pensato di diventare una ragazza action, perché non sono affatto così" ha proseguito Kirby.

Nel frattempo su Catwoman anche Nicki Minaj ha dichiarato di credere di poter interpretare il ruolo. Sulla scelta di Robert Pattinson per Batman, invece, Jaden Smith ha espresso entusiasmo.

The Batman arriverà nelle sale cinematografiche il 25 giugno 2021. Altri film in uscita targati DC sono Joker, il prossimo autunno, Birds of Prey nel febbraio 2020, Wonder Woman 1984, previsto il 5 giugno 2020.

In chiusura Suicide Squad uscirà il 6 agosto 2021 e Aquaman 2 invece il 16 dicembre 2022.