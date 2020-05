Vanessa Hudgens, star di Viaggio nell'isola misteriosa in bikini sui social: il video

Prove generali di estate per Vanessa Hudgens, che ha affrontato la prova costume dalla piscina della sua villa mostrando il fisico ai suoi follower della sua pagina ufficiale del social network Instagram.

Come al solito potete visionare il filmato nel post in calce all'articolo: cosa ve ne pare? L'attrice di Bad Boys For Life e Viaggio nell'isola misteriosa vi sembra pronta per l'estate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Proprio Viaggio nell'isola misteriosa torna stasera in tv: il film, diretto da Brad Peyton, è il sequel del film del 2008 Viaggio al centro della Terra e, come il suo predecessore, è liberamente tratto da un romanzo di Jules Verne, L'isola misteriosa (1874). Il film è interpretato da Dwayne "The Rock" Johnson, Michael Caine, Josh Hutcherson, Vanessa Hudgens, Luis Guzmán e Kristin Davis. La storia è stata scritta da Richard Outten, Brian Gunn e Mark Gunn e la sceneggiatura è firmata da Brian e Mark Gunn.

Rilasciato originariamente il 10 febbraio 2012 da Warner Bros. Pictures, New Line Cinema e Walden Media, è diventato un successo al botteghino con un incasso mondiale di quasi $335 milioni, cifra che superò quella del suo predecessore.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Bad Boys For Life e alle foto del nuovo scandaloso tatuaggio di Vanessa Hudgens.