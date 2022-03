Vanessa Hudgens, la star di Tick, Tick... Boom! sensualissima su Instagram: le foto

Vanessa Hudgens sembra aver definitivamente superato gli anni in cui interpretava la bella e ingenua Gabriella Montez in High School Musical, e ora l'attrice da poco apparsa in Tick, Tick... Boom! si è saputa reinventare come una vera e propria icona sexy.

Le sue foto su Instagram, che molto spesso lasciano ben poco all'immaginazione, fanno costantemente il pieno di like e facendo impazzire i suoi fan di vecchia data. Proprio nelle ultime ore, la Hudgens pubblicato un carosello di foto e video in cui si mostra con un nuovo look nude e super sensuale che ha naturalmente attirato l'attenzione dei suoi moltissimi ammiratori. L'attrice si è mostrata poi in un abito nero super provocante pe ricordare la settimana della moda parigina a cui ha preso parte nei giorni scorsi, postando alcuni degli outfit indossati per i vari eventi mondani.

Fino a qualche anno fa sembravano quasi essersi perse le tracce di Vanessa Hudgens, ma grazie alla sua interpretazione di Karessa Johnson in Tick, Tick...Boom! al fianco Andrew Garfield, l'ex star di High School Musical è ritornata con prepotenza nel panorama artistico internazionale. Il film (qui trovate la nostra recensione di Tick, Tick...Boom!) è stato candidato addirittura a due Oscar e con molta probabilità rivedremo Vanessa Hudgens prossimamente al Dolby Theatre di Los Angeles.