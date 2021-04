Vanessa Hudgens e la star del baseball Cole Tucker: la nuova coppia è nata grazie a Zoom!

Da qualche tempo Vanessa Hudgens, che rivedremo nel film Netflix Nei panni di una principessa 3, ha una nuova fiamma, la stella del baseball Cole Tucker. Lo scorso febbraio l'attrice di High School Musical ha confermato la relazione con un post su Instagram, e recentemente ha raccontato che la love story è nata in piena pandemia.

"Io e Cole ci siamo conosciuti in un gruppo di meditazione su Zoom" ha rivelato Vanessa Hudgens a Entertainment Tonight. "Una cosa molto casuale, sì, su Zoom... devi amarlo."

L'attrice, che sarà anche nel cast vocale della serie animata Army o the Dead: Las Vegas, ha definito il suo fidanzato perfetto per lei. "Sono felice, lo sono davvero. Penso che sia anche importante essere grati per ciò che si ha nella vita. Ho fatto di questo una mia priorità e mi sembra che questo faccia accadere la magia ancora di più."

La prima volta che si è parlato di una relazione tra Vanessa Hudgens e Cole Tucker è stato lo scorso novembre, quando i due sono stati avvistati mano nella mano a passeggio per Los Angeles. Il giorno di San Valentino, poi, l'attrice ha pubblicato su Instagram la foto di un bacio, ufficializzando di fatto la relazione. Lo stesso Tucker commentò "Grande amore" sotto il post, e il mese scorso in un'intervista ha ribadito: "Ho una ragazza ed è fantastica."