Vanessa Hudgens, Nei panni di una principessa 3: le new entry nel cast del film Netflix

Dopo il successo di Nei panni di una principessa e il sequel del film con Vanessa Hudgens, Netflix si appresta a lanciare il terzo capitolo del franchise. Il cast prende sempre più forma e, come ha da poco annunciato in esclusiva Deadline, altri tre nomi si sono appena aggiunti.

Si tratta di Will Kemp, Amanda Donohoe e Remy Hii, che si aggiungono ai già annunciati Sam Palladio, Nick Sagar, Florence Hall, Ricky Norwood, Suanne Braun, Mark Fleischmann e Robin Soans, e naturalmente a Vanessa Hudgens che ha interpretato anche Fiona.

La sinossi di Nei panni di una principessa 3 recita: "Quando un reperto di inestimabile viene rubato, la regina Margaret e la principessa Stacy chiedono di nuovo l'aiuto dell'audace cugina somigliante a Margaret, Fiona, che fa squadra con un affascinante e misterioso uomo del suo passato per recuperarla, riaccendendo le scintille di una stuzzicante storia d'amore natalizia e sfociando in un cambiamento del tutto inaspettato."

Will Kemp ha recitato recentemente in Christmas Waltz con Lacey Chabert e nella serie Netflix Spinning Out con January Jones. Nel film interpreta Hunter Cunard, un sofisticato direttore d'albergo con la passione per gli oggetti di antiquariato. Amanda Donohoe era invece nel cast di Blue Iguana con Sam Rockwell, oltre che in La pazzia di Re Giorgio. Remy Hii, dal canto suo, è reduce da Marco Polo su Netflix.