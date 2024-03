Vanessa Hudgens è incinta! La rivelazione con pancione sul red carpet degli Oscar

Vanessa Hudgens presenterà per la terza volta di fila lo show sul red carpet della notte più stellata dell’anno. A questo giro, però, la sorpresa di rivederla alla conduzione sarà doppia: la star diventata celebre per la sua interpretazione in High School Musical è in dolce attesa!

Alla vigilia della diretta degli Oscar 2024, Vanessa Hudgens ha sorpreso i fan arrivando sul red carpet col pancione: in occasione dell’evento, l’attrice ha rivelato grandi novità per la diretta e ha mostrato la sua nuova silhouette in un meraviglioso abito lungo nero che ha messo in risalto la dolcissima novità. La notizia arriva a pochi mesi dal matrimonio con il giocatore di baseball Cole Tucker: Hudgens, però, non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla sua gravidanza.

La serata di gala più famosa di Hollywood, andrà in onda questa sera dalle 18:30 (23:30 ora italiana) e per la prima volta verrà trasmessa in tv: la notte degli Oscar 2024 su rai 1 verrà condotta da Alberto Matano, volto ormai storico de La Vita in Diretta. A presentare dal Dolby Theatre di Los Angeles, oltre alla nostra Hudgens, sarà invece Jimmy Kimmel. Anche noi di Everyeye seguiremo gli Oscar: se volete trascorrere la notte più lunga dell'anno cinematografico, vi consigliamo di fare un salto sul nostro canale Twitch

Mai come quest’anno i motivi per seguire la cerimonia ci sono tutti: come finirà il Barbenheimer? Il film di Christopher Nolan riuscirà davvero a fare incetta di premi come tutti si aspettano? Chi la spunterà tra Emma Stone e Lily Gladstone per il titolo come Miglior attrice protagonista? Qui, a tal proposito, trovate le nostre previsioni per gli Oscar 2024.