Vanessa Hudgens compie 35 anni: 'Le mie foto di nudo? È stato traumatico'

Il 2007 non fu, per Vanessa Hudgens, soltanto l'anno che le permise di gioire per il successo di High School Musical 2, fondamentale trampolino di lancio per la sua carriera (e per quella di Zac Efron): proprio quando aveva appena 19 anni, infatti, l'attrice fu vittima di un censurabile episodio di revenge porn.

Hudgens, che oggi compie 35 anni e che è stata recentemente ringraziata dall'ex-compagno Austin Butler per aver creduto in lui agli inizi della sua carriera, vide infatti alcune sue foto di nudo pubblicate online da un suo ex-fidanzato ed immediatamente diffuse da un bel po' di siti (parliamo del 2007, e le tutele in materia di privacy erano ancora in là dall'essere perfezionate).

"Ora sto molto meglio, ma davvero non mi piace parlarne. Era qualcosa che avrebbe dovuto restare privato, e nonostante ormai non lo sia più voglio continuare a fare in modo che lo sia il più possibile. È stato davvero traumatico, sono ancora molto scossa da ciò che è successo. Spero che i miei fan possano imparare dai miei errori a prendere decisioni più intelligenti. Ma non sarei stata in grado di farcela se non fosse stata per la mia famiglia, per i miei amici e per i miei fan che mi hanno supportata" furono le sue parole al riguardo. Internet, nel frattempo, ha almeno imparato a prendere le dovute contromisure a casi del genere.