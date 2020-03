Vanessa Hudgens nella bufera a causa di un video sul coronavirus

Il coronavirus, suona quasi superfluo dirlo, è un argomento che andrebbe trattato con la massima delicatezza: tante persone hanno perso la vita e tante sono e saranno ancora in pericolo, per cui prendere troppo alla leggera la situazione espone al rischio di esibirsi in uscite francamente infelici, come quella di Vanessa Hudgens.

L'ex-star di High School Musical è attualmente in quarantena come tanti suoi colleghi, ma a differenza della gran parte di questi sembra non aver preso la cosa eccessivamente sul serio: in un video postato su Twitter l'attrice si dice infatti piuttosto scettica sulla reale necessità di misure così drastiche, e sulle tante vittime della pandemia cade in una frase di pessimo gusto che ricorda vagamente le pessime scelte lessicali del premier inglese Boris Johnson.

"Mi sembrano tutte str*****e. Ok, è un virus, lo capisco, rispetto la situazione, ma anche se tutti lo prendessero... Lo so, tante persone sono morte, ma non è un po' inevitabile?" ha asserito Hudgens nel breve video. Inutile dire che l'attrice sia stata praticamente sepolta dalle critiche dei suoi fan di tutto il mondo, che sembrano aver accolto tutt'altro che positivamente la leggerezza con cui Hudgens ha trattato un argomento che tiene in apprensione il mondo intero.