Vanessa Hudgens, che fine ha fatto l'attrice lanciata da Disney Channel?

Questa sera va in onda su Rai 4 Il cacciatore di donne, film del 2013 diretto da Scott Walker e con protagonisti Nicolas Cage, John Cusack e Vanessa Hudgens. Si tratta di una pellicola basata sulla vita del serial killer Robert Hansen che negli anni ottanta rapì, tortuò e uccise molteplici donne in Alaska.

La protagonista femminile di questo thriller ha raggiunto l'apice della popolarità nel 2006 per la sua partecipazione ad High School Musical, franchise di enorme successo di Disney Channel, in cui vestiva i panni di Gabriella Montez. Ha ripreso lo stesso ruolo per i due successivi sequel e poi, ha interpretato nel 2011 il ruolo di Kyle in Beastly, rivisitazione in chiave moderna de La Bella e la Bestia.

Il mondo cinematografico però non è riuscito inizialmente a riservare a Vanessa Hudgens il successo sperato e quindi la giovane artista negli anni successivi decide di dedicarsi alla musica, pubblicando due album che hanno ottenuto un buon riscontro.

Nel 2015 debutta a Broadway con il musical Gigi, e successivamente prende parte ad un remake di Grease. Negli ultimi anni grazie soprattutto ad una serie di film originali Netflix dedicati al Natale è riuscita a rientrare a piè pari nel mondo del cinema, prendendo addirittura parte al fianco di Will Smith e Martin Lawrence al terzo capitolo del franchise Bad Boys intitolato Bad Boys for Life.

Negli ultimi mesi Vanessa Hudgens è finita nella bufera per i suoi giudizi un po' avventati sulla pendemia. Anche i fan più affezionati di High School Musical avranno mal digerito queste sue terribili affermazioni.