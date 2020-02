Vanessa Bryant: 'Kobe mi regalò il vestito de Le pagine della nostra vita'

Nei giorni scorsi si è tenuto allo Staple Center di Los Angeles il memorial dedicato a Kobe Bryant, durante il quale la moglie del leggendario cestista, Vanessa Bryant, ha pronunciato un toccante discorso.

Nel ricordare il marito, Vanessa ha raccontato un aneddoto su un regalo molto speciale che Kobe le ha donato durante un anniversario: "Lui era davvero il più romantico tra noi due. Ogni anno da quando siamo sposati, per il nostro anniversario, pianificava un viaggio speciale e un regalo. Mi regalò anche il vero vestito blu di Rachel McAdams in Le pagine della nostra vita."

Rimasta colpita dalla citazione, la costumista del film Karyn Wagner ha commentato il discorso durante una recente intervista con l'Hollywood Reporter: "Non ne avevo idea. Quando ho finito di lavorare il film, ho infilato tutti i vestiti in una scatola e li ho messi da parte. Ho iniziato a piangere, mi sto ancora asciugando le lacrime dal viso. È stato un bellissimo elogio. Sono onorata di aver contribuito in piccola parte alla storia di questo uomo straordinario."

La Wagner, che ha rivelato di ricevere ancora richieste per l'abito ogni settimana, ha poi aggiunto: "È un vestito democratico. Non dev'essere fatto di seta, e l'idea che tutti lo possono possedere - non l'originale ma una versione simile - dice qualcosa sul Sogno Americano. Puoi fartelo da solo e avere la tua parte di quel sogno. Questo film ha una vita e continua a vivere."

Il film nel 2004, che vede come protagonisti Rachel McAdams e Ryan Gosling, l'anno scorso ha fatto parlare di sé dopo che è approdato su Netflix UK con un finale alternativo.