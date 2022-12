Van Helsing vs La Leggenda degli Uomini Straordinari: chi ha fatto peggio?

Van Helsing non è certo annoverato tra i film più riusciti del primo decennio dei 2000: l'horror/fantasy con Hugh Jackman, nonostante il carisma di un personaggio che può vantare un certo seguito, tornò a casa con recensioni a dir poco pessime, performance da molti paragonata a quella de La Leggenda degli Uomini Straordinari.

Paragone che, in effetti, non nasce per caso: usciti a distanza di pochi mesi, i due film condividono lo stesso genere, un attore (Richard Roxburgh, che in entrambi i casi interpreta il villain) e un paio di personaggi (Mr. Hyde è presente in entrambi i film, così come il vampiro femmina). Ma quale dei due portò effettivamente a casa il risultato peggiore?

In termini di numeri Van Helsing fece decisamente meglio: il film di Stephen Sommers chiuse con un incasso di circa 300 milioni di dollari a fronte di una spesa di 148, mentre La Leggenda degli Uomini Straordinari dovette accontentarsi di un incasso di circa 179 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte però di un investimento di circa 78 milioni.

Dal punto di vista commerciale non parliamo di disastri, dunque, al contrario di quanto avviene quando spostiamo il nostro sguardo sull'accoglienza della critica: il termometro in tal senso è il solito Rotten Tomatoes, che segna un triste 17% per il film tratto dalla graphic novel di Alan Moore e un altrettanto desolante 24% per Van Helsing, che anche in questo caso riesce dunque ad avere la meglio (o la meno peggio) sul suo rivale.

E voi, cosa ne pensate? Quale dei due film avete preferito? Riuscite a pensare a qualcosa da salvare nei due lungometraggi datati 2004?