Van Helsing, il nuovo film targato Universal sarà diretto da Julius Avery

Come rivela un nuovo report di Deadline, Universal Pictures ha scelto l'apprezzato Julius Avery (Olverlord, Samaritan) per dirigere un nuovo adattamento cinematografico di Van Helsing, cacciatore di vampire nato dalla mente di Bram Stoker nel suo Dracula e già portato al cinema in un film omonimo nel 2004 da Stephen Sommers.

Stando al sito, Universal sta collaborando con il produttore James Wan per rebootare il personaggio al cinema in un nuovo potenziale franchise. La sceneggiatura è stata firmata da Eric Pearson (Thor: Ragnrok, Godzilla vs Kong) ma verrà adesso in parte rielaborata direttamente da Avery, che sarà dunque chiamato sia in cabina di regia che di ri-scrittura.



Oltre alla Atomic Monster di Wan, dietro alla produzione del progetto troveremo anche i produttori esecutivi Michael Clear e Judson Scott. Non sono molti altri i dettagli su questo nuovo Van Helsing, incluso ad esempio il ruolo che il personaggio titolare avrà nel film. Tuttavia, seguendo sempre quanto riportato da Deadline, proprio Van Helsing sarebbe stato a lungo una priorità "mostruosa" per Universal, nonostante il mancato successo del passato.



Attualmente sono anche in lavorazione un nuovo film di Dracula targato Universal e Blumhouse diretto da Karyn Kusama, il reboot di The Wolfman di Leigh Whannell con protagonista Ryan Gosling e diversi altri progetti dedicati ai famosi mostri della letteratura e del cinema.



Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.