Van Helsing, Kate Beckinsale e il dramma del corsetto: 'Avrei voluto bruciarlo'

Interpretare film in costume non è mai particolarmente semplice e, soprattutto, comodo. Questo avviene anche in film come Van Helsing, dove gli abiti diventano fondamentali per incarnare il periodo storico in cui è ambientata la storia del cacciatore di vampiri per eccellenza.

La pellicola vede Hugh Jackman nei panni di Van Helsing, cacciatore con la missione di uccidere il famigerato Conte Dracula. La pellicola fu un disastro al botteghino, tanto essere annoverato come uno dei più grandi flop della storia recente. Nonostante Van Helsing conservi tantissimi segreti legati, soprattutto, al lavoro fatto sul set e al modo in cui ha gestito la storia e il personaggio, uno in particolare ha messo in difficoltà Kate Beckinsale che interpretava la co-protagonista del film.

E' più che noto quanto, per le attrici, non sia semplice interpretare film in costume in particolare a causa degli scomodi capi di abbigliamento che sono costrette ad indossare. Tra questi, ovviamente, c'è il temutissimo corsetto. Nonostante non indossi spesso abiti d'epoca nel film, la Beckinsale durante tutto il corso della pellicola indossa un abito con uno strettissimo corsetto. L'attrice ha ammesso di aver sofferto tantissimo durante la lavorazione e di aver pensato di bruciarlo a riprese finite.

