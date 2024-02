Vampiri contro il Ku Kluz Klan? Novità sul film di Ryan Coogler e Michael B Jordan

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, il misterioso nuovo film di Ryan Coogler è stato comprato da Warner Bros, e sebbene al momento non esistano novità ufficiali per quanto riguarda la trama nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni a dir poco interessanti.

Stando alle ultime novità raccontate da World of reel, infatti, il film è descritto come un thriller d'epoca incentrato sui vampiri, con il protagonista Michael B. Jordan che interpreterà il doppio ruolo di due gemelli sulla falsa riga del lavoro svolto da Tom Hardy in Legends: la storia sarà ambientata negli anni '30 e ruoterà intorno alle leggi Jim Crow, avrà alcune "influenze anime", le riprese dovrebbero partire ad aprile. Inoltre, pare che la trama sarà incentrata su una misteriosa guerra tra vampiri e il Ku Kluz Klan.

Presumibilmente non emergeranno ulteriori dettagli in merito al progetto: nelle scorse settimane, infatti, le fonti avevano dichiarato che il film di Ryan Coogler e Michael B Jordan è così segreto che, prima della vendita a Warner Bros, i dirigenti degli studios interessati dovevano recarsi negli uffici dell'agenzia WME solo per leggere la sceneggiatura. Il budget messo a disposizione dalla Warner dovrebbe essere di 90 milioni di dollari, esclusi i costi di marketing.

Naturalmente vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, quindi restate sintonizzati sui canali di Everyeye.