Valiant sfida i Marvel Studios: 'Sono un PC e noi siamo Mac, Scorsese lavorerebbe con noi'

Valiant Comics pare stia cercando d'inserirsi nel duopolio formato da Marvel e DC, che dominano il mercato dei cinecomic. In un'intervista a Deadline il boss di Valiant Entertainment, Dan Mintz, ha affermato di essere convinto che Valiant possa tenere testa a Disney/Marvel proprio perchè disposto a fare cose differenti.

"Disney è l'IBM dell'industria dell'intrattenimento... è davvero grande ed è molto difficile esserlo. Non possono resistere all'anti-establishment. Non stanno alzando le bandiere dei pirati, per così dire" ha dichiarato Mintz.

Il boss di Valiant ha approfondito maggiormente il suo pensiero:"Fanno grandi cose, ma c'è una corsia ben definita. Ci sono alcune cose che la Disney non farà perchè sono Disney... e ci sono alcune cose che Valiant farà perchè sono autentiche per quello che siamo. Tutti i film della Marvel sono fantastici ma sto dicendo che... se sono tv in rete, siamo HBO. Se sono un PC noi siamo Mac".



Dan Mintz ha citato anche il 'grande accusatore' dei cinecomic, Martin Scorsese, asserendo che il regista di Taxi Driver lavorerebbe volentieri con loro:"Se ci fosse un cinecomic che dirigerebbe sarebbe un film Valiant, perchè i personaggi si relazionano a quel livello".

Dichiarazioni piuttosto audaci quelle del boss di Valiant Entertainment, che sembra essere certo di potersi ritagliare una fetta consistente della torta sinora condivisa da Marvel e DC.



Su Everyeye trovate la recensione di Avengers: Infinity War e la recensione di Avengers: Endgame, i due cinecomic conclusivi della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.