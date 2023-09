Quanto valeva la macchina di Tom Cruise in Vanilla Sky? La cifra è assurda!

Non è strano vedere Tom Cruise su auto e moto costose. La sua abitudine ad interpretare personaggi del mondo dello spionaggio lo hanno reso un testimonial d'eccellenza del modo dei motori. Tantissimi sono stati i veicoli utilizzati da Cruise ma uno, in particolare, ha un valore record.

Di recente è stata stilata una vera e propria classifica delle auto e delle moto guidate da Cruise nei suoi film, partendo da quelle guidate in Top Gun fino a quelle di Mission Impossible. Insomma le due saghe hanno dato modo all'attore di poter fare pratica su veicoli di prima scelta. Però pare che in un solo film sia stato battuto ogni record. In Vanilla Sky, infatti, Tom Cruise ha guidato una delle auto più costose della sua carriera.

Si parla di una Ferrari 250 GTO che è stata messa all'asta di recente. Nel corso della storia della casa di automobilistica sono state realizzate solo 36 modelli di questo tipo di auto e l'attore ha avuto modo di guidarne una in Vanilla Sky. L'auto, che vanta 300 cavalli di potenza, vale 70 milioni di dollari ed è uno dei veicoli più rari mai prodotti nella storia dell'industria automobilistica (ed una delle più cercate). Di tutte le vetture guidate da Cruise nel corso della sua carriera questa è sicuramente quella di cui si può vantare di più.

Vanilla Sky è tra i cinque film da recuperare assolutamente su Amazon Prime Video. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!