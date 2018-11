Valet: Noah Centineo protagonista del nuovo action-romance

"Appena ho letto lo script ho pensato subito di fare il film," ha dichiarato Burg. "Con il talento di Noah e Assaf la pellicola è in buone mani, e verrà fuori qualcosa di fantastico."

Il film racconta la storia di un giovane guidatore che, dopo aver parcheggiato la macchina di un agente del governo, viene coinvolto in una missione governativa commissionata per imprigionare un trafficante d'armi internazionale.

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, Noah Centineo , star del film Netflix Tutte le volte che ho scritto ti amo , sarà il protagonista di Valet , pellicola romantica action che firmerà la prima produzione della Proxima Media.

