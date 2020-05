Valeria Marini, la star di In questo mondo di ladri preoccupata per la salute della madre

Ospite nei giorni scorsi di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, Valeria Marini ha rivelato di essere in ansia per lo stato di salute della madre, Gianna Orrù, la quale è scivolata battendo la testa.

"Vengo da casa di mia madre, sono state giornate difficili" ha spiegato l'attrice. "Lei è scivolata qualche giorno fa e si è fatta molto male. Sono andata a trovarla perché ha un braccio fratturato, si è fatta veramente male. Purtroppo è scivolata su un sampietrino. Una settimana veramente dura, ha avuto un trauma cranico".

Valeria Marini è tornata in ottimi rapporti con la madre solo di recente. Qualche mese fa, infatti, aveva raccontato del loro litigio a Verissimo: "Ho avuto una depressione tremenda perché mia mamma, alla quale sono molto legata, si è allontanata da me. Non la sento più da diversi mesi. È stato un anno difficile, mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male. Ero disperata, passavo le notti a piangere. Mia madre si è allontanata improvvisamente per una sua situazione di difficoltà. Questo distacco mi ha buttato sotto un treno". La signora Gianna si era riappacificata con la figlia dopo averle inviato un videomessaggio durante l'attuale edizione del Grande Fratello Vip.

L'attrice, che la settimana scorsa ha festeggiato i suoi 53 anni, tornerà questa sera in TV con In questo mondo di ladri, in onda dalle 21.45 su Canale 5. Nel frattempo, qui potete trovare i ruoli che hanno contribuito al successo di Valeria Marini.