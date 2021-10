Valeria Marini incontra Johnny Depp alla Festa del Cinema: 'Un talento stellare'

La Festa del Cinema in corso di svolgimento a Roma ha avuto tra i suoi ospiti anche Johnny Depp, che ha presentato la sua nuova webserie animata Puffins. Nella giornata di domenica Johnny Depp è arrivato in ritardo all'auditorium in cui era atteso a causa del travolgente affetto da parte dei fan, che si sono assembrati fuori dal suo hotel.

Una insospettabile ammiratrice è riuscita a incontrarlo da vicino, immortalando il momento con l'immancabile selfie di circostanza. Si tratta di Valeria Marini, come possiamo vedere anche in calce alla notizia nel post da lei stessa pubblicato poco fa.

L'attrice e showgirl si mostra in posa accanto a Johnny Depp come una qualunque fan, definendo nella didascalia l'attore di Pirati dei Caraibi "stellare" e "the talent". Tra i molti commenti ricevuti dal post di Valeria Marini, anche quelli di colleghe come Pamela Prati e Sandra Milo, che si congratulano per l'inatteso incontro.

Dal canto suo, come ha raccontato qualche settimana fa, Johnny Depp sarà ancora Jack Sparrow, nonostante l'uscita dal cast di Pirati dei Caraibi a causa della nota controversia legale con la moglie Amber Heard: dovrà però accontentarsi di farlo soltanto alle feste dei bambini. Secondo la star, infatti, nessuno potrà privarla della possibilità di donare un sorriso e un po' di gioia ai più piccoli, grazie al travestimento e all'interpretazione di uno dei suoi personaggi più amati.