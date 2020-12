Valeria Golino e Riccardo Scamarcio: riviviamo la loro storia dagli inizi ad oggi

Valeria Golino e Riccardo Scamarcio hanno avuto una delle relazioni più chiacchierate del cinema italiano. Il loro amore tra alti e bassi è durato per ben 10 anni e, nonostante sia finito, tra i due c'è ancora tutt'oggi un rapporto di stima reciproca e di profonda amicizia.

Riccardo e Valeria si incontrano nel 2005 sul set di Texas, un film di Fausto Paravidino e iniziano a fare coppia fissa l'anno successivo. Le cose non sono di certo facili, l'attrice napoletana è ormai molto affermata e di ben 16 anni più grande di quello che sembra essere un toy boy noto al grande pubblico soprattutto per il discutibile ruolo di Step in Tre metri sopra il cielo.

Contro ogni aspettativa però il loro rapporto diventa solido e duraturo e, addirittura nel 2015 si vocifera di un loro matrimonio. Al comune di Andria, città natale di Riccardo Scamarcio, vengono affisse le pubblicazioni che annunciano il matrimonio della coppia. Inspiegabilmente la celebrazione di questa unione non è mai avvenuta e i due hanno deciso di chiudere la loro relazione l'anno successivo. Nessuno ha mai spiegato le ragioni di questa rottura, la Golino tempo dopo ha però detto: "É stata una fortissima delusione sentimentale, la più grande della mia vita. D'altra parte più c'è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze".

Riccardo Scamarcio e Valeria Golino si ritrovano nel 2018 sul set di Euforia, film diretto proprio dall'attrice napoletana che questa sera va in onda su Rai Movie. In molti sperano in un loro riavvicinamento ma, ciò non è mai avvenuto. Scamarcio è da poco diventato padre di una bambina, nata dalla sua relazione con Angharad Wood.