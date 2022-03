Valeria Golino entra nel Consiglio Direttivo dell'Accademia del Cinema Italiano

Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dei David di Donatello, ha annunciato l'ingresso di Valeria Golino nel Consiglio Direttivo dell'Accademia del Cinema Italiano. La decisione è in accordo con l'Assemblea dei Soci e con il Consiglio Direttivo. In seguito sono state rese pubbliche le dichiarazioni di Golino e Detassis.

"La Fondazione ha inteso così completare, con una partecipazione d'eccellenza, il numero dei consiglieri di chiara fama, come previsto dagli articoli 8 e 10 del nostro Statuto. Per la prima volta un'interprete e un'autrice, scelta in base al criterio del numero di candidature (ventidue nomination, di cui una anche per la canzone originale, e tre vittorie come attrice), diventa parte attiva e deliberante della Fondazione Accademia del Cinema Italiano. Un passo importantissimo poiché riconosce un talento eccezionale e indipendente e si muove nella linea della battaglia di genere che tutte, e tanti, stiamo combattendo. Auguriamo a Golino buon lavoro insieme all’Accademia, nel nome del cinema italiano che amiamo e del suo futuro che dobbiamo guardare e costruire con occhi aperti e sguardo libero" ha dichiarato l'ex presidente di Fondazione Cinema per Roma Detassis in una nota ufficiale.



Come si legge su Cinecittà News, Valeria Golino ha così commentato la nomina:"Ringrazio la Presidente Piera Detassis e tutti i membri del Consiglio Direttivo per avermi dato questa opportunità. Sono onorata di partecipare a questa nuova avventura e spero di poter contribuire attivamente ai lavori dell'Accademia".



Nel Consiglio Direttivo ci sono nomi illustri come, tra gli altri, Francesco Rutelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis e Giancarlo Leone.



