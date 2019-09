Valeria Bruni Tedeschi sarà in un nuovo adattamento de Gli Indifferenti

Valeria Bruni Tedeschi interpreterà Mariagrazia, la vedova moralmente ed economicamente in crisi del romanzo Gli Indifferenti di Alberto Moravia, in un nuovo adattamento cinematografico dopo quello diretto nel 1964 da Francesco Maselli. La regia sarà affidata a Leonardo Guerra Seràgnoli.

Pubblicato per la prima volta nel 1929, quando Moravia aveva appena 21 anni, Gli Indifferenti è una feroce critica alla borghesia del Ventennio fascista, che segnalò al mondo il talento del giovane scrittore. La nuova versione, scritta da Seràgnoli insieme allo sceneggiatore Alessandro Valenti, a quanto ha rivelato in esclusiva Variety manterrà per quanto possibile la struttura del romanzo originale, ma sarà ambientata ai giorni nostri. Le riprese sono iniziate all'inizio del mese a Roma, nel quartiere Parioli in cui è nato Alberto Moravia, e dovrebbero durare sei settimane.

La storia segue i membri di una famiglia della borghesia romana che attraversa una crisi finanziaria che rischia di minarne lo status sociale. Mariagrazia (Valeria Bruni Tedeschi) è una vedova con un amante senza scrupoli, Leo, interpretato da Edoardo Pesce (Dogman), e ha due figli: Carla (Beatrice Grannò), per la quale Leo nutre un forte desiderio, e Michele (Vincenzo Crea), consapevole che Leo stia cercando di sedurre sua sorella ma indifferente a tutto ciò.

Leonardo Guerra Seràgnoli è il giovane regista di Last Summer (qui la nostra recensione). Tra gli ultimi e più apprezzati lavori di Valeria Bruni Tedeschi c'è invece il film La pazza gioia, diretto da Paolo Virzì, che le è valso nel 2017 il secondo David di Donatello dopo quello del 2014 per Il capitale umano. Leggi qui la recensione di La pazza gioia.

Gli Indifferenti è co-prodotto dalla milanese Indiana Production con Sky Italia, e sarà distribuito in Italia da Vision Distribution.