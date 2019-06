Una valanga di immagini ufficiali del Piccole Donne di Greta Gerwig grazie a Vanity Fair

Nel lungo first look di Vanity Fair dedicato all'atteso Piccole Donne di Greta Gerwig (Lady Bird), l'autrice parla del suo primo contatto con il romanzo di Louisa May Alcott, dove la scrittrice racconta la storia di quattro ragazze che immaginano un mondo al di là delle loro umili origini, mentre fuori impazza la Guerra Civile.

Spiega la Gerwig: "Credo di averlo letto da sola, la prima volta. Ho comunque sempre saputo chi fosse Jo March, perché è sempre stata la persona che volevo essere". Questo dovrebbe rendere il suo adattamento di Piccole Donne ancora più personale del suo esordio alla regia: "Mi sembra quasi autobiografico. Quando vivi attraverso un libro, questo diventa come il paesaggio della tua vita interiore. Diventa parte di te, in modo molto profondo".



La Gerwig è cresciuta senza sorelle, quindi girare il film ha rappresentato per lei l'opportunità di fingere di averne qualcuna. Un'occasione davvero speciale, come suggerisce lei stessa, che ha colto scegliendo nel cast Florence Pugh, Emma Watson ed Eliza Scanlen, che vediamo nelle nuove immagini ufficiali in calce. Laura Dern veste invece i panni di Marmee, mentre Meryl Streep è la ricca e ostile zia March (sempre nelle immagini).



La regista ha scelto di girare anche in location del Massachusetts, dove sono realmente cresciute la Alcott e le sue sorelle. In alcuni casi ha ricercato dei luoghi dove avrebbero potuto abitare, in altri location dove lo hanno realmente fatto e dove sono cresciute, come ad esempio la scuola dove insegnava il padre della Alcott, Bronson. Dice la Gerwig: "Girare nel luogo fisico degli eventi ti ricorda meglio la storia che stai cercando di raccontare". L'autrice ha anche fatto affidamento a dipinti d'epoca per dare al film una vividezza reale e molto particolare.



Nel cast (e nelle immagini) anche Timothée Chalamet nei panni del rubacuori Laurie, il portalettere che sviluppa un'intensa amicizia con Jo, personaggio interpretato da Saoirse Ronan, con cui l'attore ha già lavorato in Lady Bird, senza contare la loro amicizia nella vita reale che ha aggiunto molta chimica alla loro relazione. La Gerwing su Chalamet ha da dire qualcosa: "L'ho adorato in Lady Bird, è lui che mi ha spezzato il cuore lì, ma in Piccole Donne sono riuscita a spezzare io il suo".



Piccole Donne è atteso nelle sale americane il prossimo 25 dicembre 2019.